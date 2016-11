RTL TVI 20:25 bis 23:00 Filme Cloclo F, B 2012 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Le destin d'un chanteur, devenu une légende de la musique populaire... C'est en Egypte que Claude François passe son enfance, où son père, Aimé, travaille au service de la compagnie du Canal de Suez. Mais les problèmes commencent pour la famille lorsque le canal est nationalisé. Les François sont obligés de quitter l'Egypte pour s'installer temporairement à Monaco, où ils connaissent de gros problèmes financiers... Claude, qui souhaite gagner sa vie avec ses talents artistiques, réussit à se faire engager par l'orchestre de RMC, au grand dam de son père, qui n'hésite pas, dès lors, à le renier. Quelque temps plus tard, Claude fait la connaissance de Janette, une danseuse, qu'il épouse par la suite et devient également très populaire dans les discothèques... A la mort de son père Aimé, Claude et Janette s'installent à Paris, où Claude réussit à signer un contrat dans une maison de disques, après plusieurs refus et une opération de chirurgie esthétique du nez. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. De plus, Janette, qui ne supporte plus sa jalousie maladive, décide de le quitter... Mais en 1962, alors que Claude travaille avec Paul Lederman, sa carrière connaît une ascension fulgurante... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jérémie Renier (Claude François) Benoît Magimel (Paul Lederman) Monica Scattini (Chouffa François) Ana Girardot (Isabelle Foret) Sabrina Seyvecou (Josette François) Marc Barbé (Aimé François) Maud Jurez (Janet Woollacot) Moderation: Maud Jurez Originaltitel: Cloclo Regie: Florent Emilio Siri Drehbuch: Florent Emilio Siri, Julien Rappeneau Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 6

