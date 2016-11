Phoenix 19:00 bis 19:30 Sonstiges Pressekonferenz Angela Merkel: Kandidatur erwartet D 2016 Live Live TV Merken Bundeskanzlerin Angela Merkel könnte den Spekulationen über ihre erneute Kanzlerkandidatur 2017 am Sonntag ein Ende setzen. Die an diesem Tag angekündigte Pressekonferenz der Kanzlerin im Rahmen der CDU-Vorstandsklausur in Berlin überträgt phoenix live. Erwartet wird, dass sich Merkel zu einer erneuten Kandidatur als CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin äußert.. Im Vorfeld der Pressekonferenz zeigt phoenix das Portrait "Angela Merkel - Die Krisenkanzlerin" von Birgit Schwarz (ORF). Im Studio spricht Moderatorin Sonja Fuhrmann mit dem Politikwissenschaftler Prof. Volker Kronenberg von der Universität Bonn. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Pressekonferenz Angela Merkel: Kandidatur erwartet