SWR 2 20:03 bis 23:00 Sonstiges Der große Rätselabend Rätselgeschichten zur Weihnachtszeit

Rätselhaft, geheimnisvoll und erhellend wird es wieder am letzten Samstag vor Heiligabend in SWR2! Drei Stunden lang werden Hirnwindungen und Telefonleitungen heiß laufen, wenn eine Rätselfrage die nächste jagt. Hörerinnen und Hörer mit den richtigen Antworten können es live ins Studio schaffen. Ein unterhaltsamer interaktiver Radioabend also, mit spannenden Geschichten, falschen Fährten, verblüffenden Einsichten und schleierhaft schöner Musik. Natürlich gibt es wieder viele attraktive Preise zu gewinnen - bei Einzelrätseln und beim berühmt-berüchtigten Rätselmarathon, der erst am Ende der Sendung aufgelöst wird. Die Ausdauer lohnt sich, denn auf die Gewinnerin bzw. den Gewinner des Rätselmarathons wartet ein musikalisch-kulinarisches Wochenende bei den Schwetzinger SWR Festspielen mit Konzertbesuchen, Festmenü und Übernachtung für zwei Personen.

Moderation: Cornelia Bach