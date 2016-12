SWR 2 17:05 bis 17:50 Porträt Zeitgenossen Merken Christine Hohmann-Dennhardt ist Juristin, ehemalige Justizministerin in Hessen und frühere Richterin am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Derzeit wirkt sie als Vorstand für "Integrität und Recht" beim skandalgeschüttelten Autohersteller VW, eine Position, welche die "Anstandsdame der deutschen Automobilindustrie" (so das Magazin "Cicero") auch zuvor schon beim Daimler-Konzern innehatte. Bei beiden Unternehmen ist Christine Hohmann-Dennhardt die erste Frau in dieser Position, die "erste Frau" war die Sozialdemokratin bereits öfter in ihrer Karriere. "Feministin" ist für sie kein Schimpfwort, im Gegenteil, sie tritt für Frauenrechte ein. Ihr Name wird auch schon mal genannt, wenn es um das höchste Amt der Republik geht. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ruth Jakoby Gäste: Gäste: Christine Hohmann-Dennhardt (Verfassungsrichterin a. D. und Unternehmensvorstand)