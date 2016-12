SWR 2 08:30 bis 08:58 Sonstiges Wissen Depressionen bei Kindern Merken Langanhaltende Traurigkeit hat einen Namen: Depression. Immer öfter sprechen Erwachsene über ihren Schmerz und ihre Sorgen. Was aber, wenn schon Kinder ihre Lebenslust verlieren? "Wenn ein Kind dauerhaft traurig ist und nicht spielt, sollte man genauer hinschauen", sagt Kai von Klitzing. Der Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie will die Früherkennung einer Krankheit etablieren, die soziale und ökonomische Folgen für unsere Gesellschaft hat: Rund 300.000 Menschen melden sich jährlich aufgrund einer Depression arbeitsunfähig. Das Feature begleitet einen betroffenen Jungen und seine Familie, erörtert Ursachen und Therapiemethoden. In Google-Kalender eintragen