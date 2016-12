hr2 20:05 bis 00:00 Oper Wolfgang Amadeus Mozart: "Così fan tutte" Oper in zwei Akten Merken Così fan tutte", so machen's alle Ausgangspunkt des Geschehens ist eine Wette in einem neapolitanischen Kaffeehaus. Zwischen den beiden Offizieren Ferrando und Guglielmo einerseits und dem Philosophen Don Alfonso andererseits kommt es zu einem Streit. Während die jungen Männer von der unerschütterlichen Treue ihrer Verlobten überzeugt sind, erklärt Don Alfonso, solche Treue könne schlicht und einfach nur eine Illusion sein. Um herauszufinden, wer recht habe, vereinbart man ein böses Spiel - Mozart komponierte "Così fan tutte" in kurzer Zeit Ende des Jahre 1789 nach einem Auftrag von Kaiser Joseph II., der ein großer Freund von Buffo-Opern war. Die Uraufführung am 26. Januar 1790 am Wiener Burgtheater unter der Leitung des Komponisten wurde gut aufgenommen, und auch heute noch zählt "Così" zu den beliebtesten Opern Mozarts. Heute Abend sendet hr2-kultur eine Aufnahme aus dem Royal Opera House Covent Garden in London unter der musikalischen Leitung von Semyon Bychkov. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Corinne Winters (Fiordiligi), Angela Brower (Dorabella), Alessio Arduini (Guglielmo), Daniel Behle (Ferrando), Sabina Puértolas (Despina), Johannes Martin Kränzle (Don Alfonso), Chor und Orchester des Royal Opera House Covent Garden, Semyon Bychkov (Leitu