hr2 14:05 bis 14:45 Sonstiges "Der Weihnachtsfred" Hörspiel nach Bernhard Hagemann Merken Was machen die Rentiere im Garten? Und wer ist der fremde Mann im roten Rock auf dem Sofa? Leon Hofstätter und seine Mutter Anna sind ganz schön erstaunt. Außerdem niest dieser Mann unaufhörlich und behauptet eine Allergie zu haben. Er könne auf gar keinen Fall in diesem Jahr die Geschenke am Heiligabend ausliefern. Papa Robert soll helfen. Die gesamte Familie Hofstätter glaubt an einen Scherz. Oder ist da doch der echte Weihnachtsmann auf ihrem Sofa gelandet? In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Joshua Lieb (Leon), Thomas Huber (Robert, Leons Vater), Constanze Becker (Anna, Leons Mutter), Felix von Manteuffel (Weihnachtsmann), Sascha Nathan (Fred), Helge Heynold (Erzähler) Regie: Marlene Breuer