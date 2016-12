Sat.1 05:55 bis 07:25 Familienfilm Allein unter Töchtern D 2007 20 40 60 80 100 Merken Mit ihren 17 Jahren weiß Jessy ganz genau, was sie will. Als ihre Mutter bei einem Unfall stirbt, übernimmt sie die Verantwortung für sich und ihre zwei jüngeren Schwestern - bis ihr Vater Harald, ein zackiger Major der Bundeswehr, vor der Tür steht. Seine Töchter kennt er seit der Scheidung bestenfalls vom Foto, trotzdem ist Harald fest entschlossen, das Beste aus der Situation zu machen und mit seinen drei Mädchen wieder eine glückliche Familie zu bilden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannes Jaenicke (Harald Westphal) Karoline Teska (Jessy) Nina Gummich (Marla) Nina Monka (Floh) Sonsee Neu (Christine Neumann) Max Woelky (Sascha) Michael Ginsburg (Krakowski) Originaltitel: Allein unter Töchtern Regie: Oliver Schmitz Drehbuch: Carolin Hecht Kamera: Michael Bertl Musik: Ali N. Askin Altersempfehlung: ab 6