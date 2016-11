n-tv 17:05 bis 18:00 Dokumentation Welcome to Trumpland F 2016-11-24 01:50 16:9 HDTV Live TV Merken Trump hat es geschafft. Er ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Doch warum haben ihn die Amerikaner wirklich gewählt? Die n-tv Dokumentation begleitet zwei Journalisten auf ihrer Reise quer durch die USA. Von Detroit bis Austin wollen sie herausfinden, wie der Multimilliardär so viele Menschen von sich überzeugt hat und was seine Wähler nun von ihm erwarten. In Google-Kalender eintragen