puls 4 22:30 bis 00:15 Actionfilm Gamer USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit der Erfindung des Computerspiels "Slayer" hat Milliardär Ken Castle Fiktion und Wirklichkeit auf grausame Weise miteinander verwoben: In brutalen Kämpfen treten zum Tode Verurteilte als Spielfiguren gegeneinander an - fremdgesteuert von den Spielern. Ganz vorne mit dabei ist Held Kable, gelenkt von Teenager Simon, der auch für das Leben seiner Frau und seiner Tochter verantwortlich ist. Seine einzige Überlebenschance ist der Ausstieg aus dem Spiel. Eine Untergrundbewegung soll ihm dabei helfen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gerard Butler (Kable) Amber Valletta (Angie) Michael C. Hall (Ken Castle) Kyra Sedgwick (Gina Parker Smith) Logan Lerman (Simon) Alison Lohman (Trace) Terry Crews (Hackman) Originaltitel: Gamer Regie: Mark Neveldine, Brian Taylor Drehbuch: Mark Neveldine, Brian Taylor Kamera: Ekkehart Pollack Musik: Robb Williamson, Geoff Zanelli Altersempfehlung: ab 18

