Bayern 4 20:05 bis 22:00 Sonstiges Konzert "Mendelssohn and Friends" Live Felix Mendelssohn: "Singet dem Herrn ein neues Lied" op. 91 Samuel Wesley: "In exitu Israel" Felix Mendelssohn: "Wie der Hirsch schreit" op. 42; "Nicht unserm Namen, Herr" op. 31 William Sterndale Bennett: "The Woman of Samaria" op. 44 Nr. 3 Felix Mendelssohn: "Hör mein Bitten" Samuel Sebastian Wesley: "The Wilderness and the Solitary Place" Felix Mendelssohn: "Verleih uns Frieden" (Johanna Winkel, Sopran; Julian Prégardien, Tenor; Kre?imir Stra?anac, Bass; Chor des Bayerischen Rundfunks; Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Howard Arman)