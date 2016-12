Bayern 4 17:05 bis 18:00 Sonstiges Do Re Mikro Die Musiksendung für Kinder Hirten und Schafe - Mäh! Merken Für Schaf Elvis steht fest: Die eigentlichen Stars in den Weihnachtsliedern sind die SCHAFE! Immer geht es um die Hirten! Deshalb hat Elvis einen vorweihnachtlichen Wochenendausflug in einen Schafstall vor den Toren Münchens gemacht und dort den Schäfer interviewt. Dieses Instrument darf natürlich in so einer Sendung auch nicht fehlen: Die Hirtenflöte! Wie sie überall auf der Welt klingt - Do Re Mikro zeigt' s euch. Und auch, wie Schafe überall auf der Welt klingen. Da hat Elvis ja die besten Beziehungen! Wer dann noch eines der wolligen Rätsel knackt, der bekommt eine original Panflöte, signiert von Elvis persönlich!! In Google-Kalender eintragen