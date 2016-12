Bayern 4 14:05 bis 15:00 Sonstiges Das Musik-Feature Erinnerung an die Moderne. Die Musikmäzenin Emmy Rubensohn Merken Es war nicht immer ein leichtes Leben, stets aber ein spannendes. Während der 1920er Jahre wirkte Emmy Rubensohn in Kassel. Hier nahm sie den jungen Ernst Krenek bei sich auf. Der bedankte sich, indem er "Jonny spielt auf" komponierte, die erfolgreichste Oper der Zwischenkriegszeit. 1933 übernahm Rubensohn die Leitung des Jüdischen Kulturbundes - eine Tätigkeit, die ihre Freundschaft mit dem Dirigenten Joseph Rosenstock begründete. 1938 konnte sie nach Shanghai fliehen. Schließlich übersiedelte Rubensohn nach New York, um überraschend schnell Anschluss zu finden: an prominente Musikerpersönlichkeiten wie Alma Mahler-Werfel oder Dimitri Mitropoulos. Matthias Henke, der gerade eine Edition der Briefe Rubensohns vorbereitet, zeichnet in seiner Sendung erstmals ein Porträt der fast vergessenen Mäzenin. In Google-Kalender eintragen