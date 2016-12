puls 4 17:40 bis 20:15 SciFi-Film Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter USA 1983 Nach Ideen von George Lucas 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Prinzessin Lea beim Versuch, Han Solo aus den Fängen von Jabba the Hutt zu befreien, ebenfalls gefangengenommen wird, ist es an Luke Skywalker, seine Freunde zu retten. Nach der geglückten Flucht sucht er seinen sterbenden Lehrmeister Yoda auf, der ihn ermahnt, seine Ausbildung zum Jedi-Ritter zu beenden, um der dunklen Seite der Macht weiterhin widerstehen zu können. Zur gleichen Zeit läßt der Imperator einen zweiten, noch größeren Todesstern bauen, mit dem er die Rebellen endgültig vernichten will. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mark Hamill (Luke Skywalker) Harrison Ford (Han Solo) Carrie Fisher (Prinzessin Leia) Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi) Billy Dee Williams (Lando Calrissian) Anthony Daniels (C-3PO) Kenny Baker (R2-D2) Originaltitel: The Return of the Jedi Regie: Richard Marquand Drehbuch: Lawrence Kasdan, George Lucas Kamera: Alan Hume Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12