DR Kultur 05:05 bis 06:00 Sonstiges Aus den Archiven Dresden - Stadtentwicklung, Wiederaufbau, Kulturleben (RIAS 1963) / Wiedersehen mit Dresden - eine Reise in die Melancholie. Von Angelika Grunenberg (DLF 1981) / Impressionen vom Striezelmarkt. Von Rolf-Horst Rasch (DLF 1985) Merken Wer heute nach Dresden kommt, kann den Wiederaufbau der 1945 im Feuersturm zerstörten Kulturbauten bewundern. Ein Städtebild aus dem Jahr 1963 beobachtet vor allem die Architekturpläne der Sozialisten. Was Anfang der 60er-Jahre noch in Trümmern liegt, hat 18 Jahre später so manches Gesicht - beschrieben von einer Dresdnerin, die 1981 nach 28 Jahren ihre Heimat wiedersieht. Der Jahreszeit angemessen schließlich ein Gang über den berühmten Weihnachtsmarkt, den Striezelmarkt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Groth

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 520 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 250 Min. Auto Mobil

Magazin

VOX 04:45 bis 05:45

Seit 55 Min. Schneefrei

Familienfilm

ProSieben 04:50 bis 06:15

Seit 50 Min.