Spektakulärer zweiter Fall von Guy Ritchies detektivischem Dream-Team Robert Downey jr. und Jude Law. Schlagkräftig, clever, actionreich und humorvoll jagen sie Erzfeind Professor Moriarty (Jared Harris) quer durch Europa. Noomi Rapace ('Kind 44', Stieg Larsson-Reihe: Verblendung' - Verdammnis' - Vergebung') steht ihnen dabei als Wahrsagerin mit Rat und Tat zur Seite. Beste Unterhaltung garantiert! 1891. Eine Serie von Bombenanschlägen erschüttert ganz Europa. Mächtige Industrielle sind ums Leben gekommen. Die Presse vermutet einen erbitterten Kampf zwischen anarchistischen und nationalistischen Kräften. Sherlock Holmes hegt jedoch den Verdacht, dass sein Erzfeind, der diabolische Professor James Moriarty, die Großmächte gezielt in einen Krieg treiben will. Kurzerhand unterbricht Sherlock gnadenlos die Hochzeitsreise seines treuen Gefährten Dr. Watson. Mit Hilfe der Wahrsagerin Simza Heron eröffnen sie eine atemberaubende Hetzjagd quer durch Europa.