Super RTL 14:30 bis 15:00 Trickserie Sally Bollywood Der Disco-Pokal / Der geklaute Song F 2010 2017-01-07 17:10 Stereo HDTV 1. Geschichte: Vor 30 Jahren wurde der Disco-Tanzpokal gestohlen. Jetzt steht er plötzlich wieder in der Vitrine. Wer hat den Pokal zurückgestellt? Wachmann Cubbins, der damals des Pokal-Diebstahls beschuldigt wurde, will es wissen und beauftragt Sally und Doowee. 2. Geschichte: Rockstar Dizzie Mulligan hat einen neuen Hit. Doch den hat er nicht geschrieben, sondern die Schülerband Fuzzy Frogs. Und die findet es gar nicht gut, dass der Rockstar ihren Song klaut und beauftragt das SBI, den Diebstahl aufzuklären. Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6