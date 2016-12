SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Die Jagd-Party USA 1967 Merken Ausgerechnet an dem Abend, an dem ein dienstliches Gespräch mit Dr. Bellows stattfinden soll, ist Roger auf ein Kostümfest eingeladen. Um dem Gespräch aus dem Weg zu gehen, behaupten Roger und Tony, sie müssten an dem fraglichen Abend auf die Jagd. Doch Bellows' Frau kommt hinter das Geheimnis, und so erscheint das Ehepaar Bellows ebenfalls auf der Party, um die Schwindler auffliegen zu lassen. Zum Glück gibt es Jeannie, die den beiden eine Jägerkluft auf den Leib zaubert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Dabney Coleman (Captain Yardley) Hilary Thompson (1st Girl) Cathleen Cordell (Saleslady) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Joseph Scanlan Drehbuch: Peggy Chantler Dick Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Hugo Montenegro

