ORF 3 22:45 bis 00:25 Tanz Pension Schöller A 1978 2016-12-18 17:35 Stereo Untertitel Merken Maxi Böhm, Alfred Böhm und Cissy Kraner in der Kult-Inszenierung von Heinz Marecek: Wenn sich ein überaus ehrbarer Gutsbesitzer von seinem Neffen einen Besuch in einer Irrenanstalt wünscht und ihm als Gegenleistung finanzielle Unterstützung bei dessen Geschäftsgründung verspricht, kann es nur amüsant werden. In seiner Not bringt der Neffe seinen Onkel in die Pension Schöller und verkauft ihm die dort zum Teil exzentrischen Pensionsgäste als Irre. Der bemerkt nicht, dass er im falschen Film ist und amüsiert sich prächtig. Wie lange hält das Notlügengespinst? Und warum wird der Gutsbesitzer nach seiner Heimkehr von diesen vermeintlich Irren besucht? Mit: Maxi Böhm (Ladislaus Robitschek), Birgit Machalissa (Paula), Elisabeth Danihelka, (Ida), Helly Servi (Ulrike), Marianne Schönauer (Amelie), Kurt Nachmann (Schöller), Alfred Böhm (Leo), Cissy Kraner (Wally). Kammerspiele 1977 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maxi Böhm (Ladislaus Robitschek) Alfred Böhm (Leo) Helly Servi (Ulrike) Birgit Machalissa (Paula) Elisabeth Danihelka (Ida) Kurt Nachmann (Schöller) Marianne Schönauer (Amelie) Originaltitel: Pension Schöller Regie: Heinz Marecek

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 346 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 156 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 86 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 76 Min.