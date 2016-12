ORF 3 17:40 bis 18:35 Dokumentation Advent in Vorarlberg A 2014 Stereo 16:9 Merken Die Propstei in St. Gerold, Schruns im Montafon und Schwarzenberg im Bregenzerwald sind die Stationen der Sendung, die den Zuschauern eine gekonnte Mischung aus Advent- und Weihnachtsliedern der Region sowie Brauchtum und Handwerkskunst bietet. Im Montafon zeigt der einzige Schäppelmacher, wie er die kunstvollen Krönchen herstellt, die die Mädchen zur Tracht tragen. Ein Tischler weiht die Zuschauer in die Geheimnisse der Herstellung eines typischen Montafonertisches ein. Aufwändige Einlegearbeiten machen solche Tische aus. In der Propstei St. Gerold jodelt der Hausherr mit seiner Familie. Der Klosterlebkuchen wird dort schon seit Jahrhunderten gebacken. Früher, als es noch keine Traktoren gab, sind Bregenzerwälder Bauern im Advent mit den Kühen zu den Vorsäßen des Sommers gezogen und haben das Heu verfüttert. Aus dieser Zeit stammt der Brauch des gemeinsamen Singens von Advent Liedern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Köberle Originaltitel: Advent in Vorarlberg