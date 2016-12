ORF 3 11:10 bis 12:05 Diskussion DENK mit KULTUR DENKwürdige Momente (1/2) DENKwürdige Momente (1/2) A 2016 Stereo 16:9 Merken Die DENKwürdigsten Momente aus zehn Folgen DENK mit KULTUR: Von amüsanten und kuriosen Geschichten aus dem Leben der beiden Opernsänger Piotr Beczala und Clemens Unterreiner, bis hin zu ganz persönlichen Einblicken in das Leben von Nina Proll und Adele Neuhauser: in dem ersten Teil der DENKwürdigsten Momente sehen Sie noch einmal die Highlights aus der 3. Staffel DENK mit KULTUR. Und auch das Musikalische kommt nicht zu kurz: Vom James-Bond-Soundtrack bis hin zum echten Elvis-Klassiker ist alles mit dabei! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Denk Originaltitel: DENK mit KULTUR

