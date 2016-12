ORF 2 02:30 bis 04:30 Show Zauberhafte Weihnacht im Land der "Stillen Nacht" A 2016 Stereo 16:9 Merken Präsentiert wird diese Sendung zum dritten Mal von der bayerischen Moderatorin Sonja Weissensteiner und dem beliebten österreichischen Schauspieler Harald Krassnitzer. Dieser folgt der spannenden Geschichte der Verbreitung des Liedes. Diesmal führen die Spuren nach New York (Uraufführung durch die Rainer Sänger 1839 in den USA) und nach Rom. Rom deshalb, weil in Italien das Lied einen anderen Text hat. "Astro del Ciel" entstand vermutlich 1937 in Bergamo. Im Flachauer Musistadl moderiert vor weihnachtlich gestimmtem Publikum der bayerische Fernsehliebling Sonja Weissensteiner und schaltet zu den Außenstellen nach New York und Rom. Harald Krassnitzer meldet sich auch aus Maria Pfarr im Salzburger Lungau, wo vor genau 200 Jahren Joseph Mohr den Text von "Stille Nacht, Heilige Nacht" geschrieben hat. Heute wird dieses Lied in über dreihundert Sprachen gesungen. In Flachau treten wieder Top Künstlern aus allen musikalischen Richtungen auf. Außerdem führt Sonja Weissensteiner Gespräche mit prominenten Gästen über Winter und Weihnachten im Land Salzburg. Am Schluss der Sendung werden alle Künstler hier zusammenkommen und als Finale mit einem Chor der Spitzenklasse "Stille Nacht" singen. Musikalische Gäste sind unter anderem Peter Kraus, Hansi Hinterseer, Johnny Logan, Helmut Lotti, Angelika Kirchschlager, The Golden Voices of Gospel, das Nockalm Quintett, der Tölzer Knabenchor, die Zellberg Buam, Apassionante, Nicole und viele andere Gäste wie der Münchner Sternekoch Alfons Schuhbeck und Snowboard-Profi Alexander Maier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sonja Weissensteiner, Sonja Weissensteiner, Harald Krassnitzer Gäste: Gäste: Peter Kraus, Hansi Hinterseer, Johnny Logan, Helmut Lotti, The Golden Voices of Gospel, Das Nockalm Quintett, Nicole, Tölzer Knabenchor, Zellberg Buam, Alfons Schuhbeck, Alexander Maier Originaltitel: Zauberhafte Weihnacht im Land der "Stillen Nacht"

