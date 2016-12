ORF 2 17:30 bis 18:15 Magazin Bürgeranwalt Schadenersatz in Millionenhöhe / Kein Fahrtkostenersatz für Knochenmarkspenderin? A 2016 2016-12-19 12:05 Stereo Untertitel 16:9 Merken Schadenersatz in Millionenhöhe: Im August 2005 war die bis dahin höchst erfolgreiche, gut verdienende Wirtschafts-prüferin Irene Linsbauer in ein Taxi gestiegen, das Minuten später von einer Stra-ßenbahn gerammt wurde. Seither war die Wienerin vom Hals abwärts querschnittgelähmt und hat jahrelang mit den Versicherungen des Taxifahrers und der Wiener Linien um die Höhe von Schadenersatz, Pflegekosten und Verdienstentgang prozessiert. Voriges Jahr ist Frau Linsbauer verstorben. Aber der Millionenprozess läuft weiter. Vertreter der Versicherungen diskutieren mit dem Lebensgefährten und dem Anwalt der Verstorbenen. Kein Fahrtkostenersatz für Knochenmarkspenderin? Ein an Leukämie erkrankter Klagenfurter benötigte dringend eine Knochenmark-spende. Da kein geeigneter Fremdspender gefunden wurde, stellte sich seine Toch-ter zur Verfügung. Die in Deutschland lebende Frau musste für diesen Eingriff sowie die Voruntersuchungen insgesamt 3.200 Kilometer zurücklegen. Warum werden ihr die Fahrtkosten nicht ersetzt? Volksanwalt Günther Kräuter diskutiert mit Vertretern der Kärntner Gebietskrankenkasse und des Gesundheitsministeriums über eine Lösung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bürgeranwalt