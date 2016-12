ORF 2 11:20 bis 12:50 Komödie Schneemann sucht Schneefrau D, A 2002 2016-12-24 03:15 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Theresa, alleinerziehende Mutter und neue Leiterin eines Architekturbüros, entlässt ausgerechnet ihren fähigsten Mitarbeiter, Johannes. Dabei kennen sich die beiden nicht einmal, weil Johannes seit Theresas Dienstantritt auf Dienstreise war. Der ebenfalls alleinerziehende Johannes reicht daraufhin eine Klage gegen seine ehemalige Arbeitgeberin ein. Und es tröstet ihn auch kaum, dass er sich trotz der beruflichen Sorgen in die hübsche Tessa verliebt. Dabei verbirgt sich hinter "Tessa" niemand anderes als Theresa, die sich ebenso ahnungslos in Johannes verliebt, während sie gleichzeitig eine Gegenklage gegen ihn anstrengt. Als Theresa eines Tages entdeckt, wer ihr "Joe" wirklich ist, traut sie sich nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Bis alles auffliegt, ist allerdings nur eine Frage der Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katja Weitzenböck (Theresa "Tessa" Mayr-Thorwald) Fritz Karl (Joe Müller) Roxanne Borski (Julia Müller) Constantin Gastmann (Felix Thorwald) Rosemarie Fendel (Angela) Michael Roll (Frank Thorwald) Helmut Berger (Dr. Janosch Timmendorf) Originaltitel: Schneemann sucht Schneefrau Regie: Marco Serafini Drehbuch: Markus Mayer Kamera: Uli Kudicke Musik: Andreas Slavik

