Schweiz 1 04:50 bis 05:55 Talkshow Aeschbacher Lauf der Zeit CH 2016 Stereo HDTV Merken Maurizio Zannol Der Furniturist ist im Uhrmacherjargon der Ersatzteilhändler und als solcher der Archivar der Uhrenbranche und Herr über Hunderttausende von Kronen, Zifferblättern und Rädchen. Sammler und Uhrmacher aus der ganzen Welt pilgern in seinen Laden nach Biel/Bienne, in der Hoffnung, ein fehlendes Teil oder ein Spezialwerkzeug zu finden, um eine Uhr respektive den Lauf der Zeit zu retten. Ivo Moosberger Insgesamt zehn Monate war der Land-Art-Künstler alleine zu Fuss in der Schweiz kreuz und quer unterwegs. Auf den 6000 Kilometern verbrauchte er vier Paar Wanderschuhe und verlor dabei neun Kilogramm Körpergewicht. Auf abgelegenen Landstrichen entwickelte er sich zum (Überlebens-)Künstler und schuf beeindruckende Naturkunstwerke, die im Lauf der Zeit wieder verfallen. Melanie Holzgang Die Chirurgin operierte in Südafrika unzählige Menschen mit Stich- und Schusswunden oder Haifischbissen und leitete in Äthiopien die einzige Unfallchirurgie für zehn Millionen Menschen. Die Patientinnen und Patienten kommen meistens von sehr weit her, 90 Prozent von ihnen sterben, bevor sie im Spital ankommen. Dort beginnt der Kampf um Leben und Tod erst recht - es können nicht alle behandelt werden, und die Ärztin musste unter Zeitdruck entscheiden, wer eine Chance erhält und wer nicht. Johann Schneider-Ammann Ein Rückblick auf sein Jahr als Bundespräsident - vom Besuch bei Barack Obama oder beim Papst über die Gottharderöffnung bis zur Teheran-Mission. Konnte er in zwölf Monaten Zeichen setzen? Wie sieht er die Zukunft des Landes - wird sich die Schweiz mit der EU arrangieren können? Und wohin möchte er das Land als Wirtschaftsminister führen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Maurizio Zannol (Uhrmacher), Ivo Moosberger (Extremwanderer), Melanie Holzgang (Chirurgin), Johann Schneider-Ammann (Bundespräsident) Originaltitel: Aeschbacher