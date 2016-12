Schweiz 1 01:15 bis 02:45 Thriller Jussi Adler-Olsen - Erbarmen DK, D, S, N 2013 Nach dem Roman von Jussi Adler-Olsen Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem missglückten Einsatz, bei dem ein Kollege stirbt und sein bester Freund durch eine Schussverletzung gelähmt im Spital liegt, wird Carl Mørck (Nikolaj Lie Kaas) von seinem Chef vom regulären Dienst als Kriminalkommissar der Mordkommission abgezogen. Er soll im neu gegründeten Sonderdezernat Q ungelöste Fälle der letzten 20 Jahre bearbeiten und möglichst rasch zum Abschluss bringen. Carl ist alles andere als begeistert von seiner neuen Aufgabe. Er hat die schlimmen Ereignisse noch nicht wirklich verarbeitet und kämpft zudem mit privaten Problemen. Im Keller, wo die Büros des Sonderdezernats untergebracht sind, erwartet ihn sein neuer Assistent: Der Syrer Assad (Fares Fares) hat eine unkonventionelle Herangehensweise an seinen Job und lässt sich von Carls schlechter Laune nicht kleinkriegen. Schliesslich raufen sich die beiden ungleichen Männer zusammen und beginnen sich in den Fall der Politikerin Merete Lynggaard (Sonja Richter) zu vertiefen. Lynggaard war vor Jahren auf mysteriöse Weise von einer Fähre verschwunden. Der Fall wurde als Selbstmord zu den Akten gelegt, doch Carl und Assad finden Hinweise, die sie an dieser Version der Geschichte zweifeln lassen. Der einzige Zeuge von damals, Lynggaards Bruder (Mikkel Boe Følsgaard), ist nicht ansprechbar: Seit dem Verschwinden seiner älteren Schwester ist Uffe in einer Psychiatrie untergebracht. Entgegen ihres Auftrags beginnen Carl und Assad langwierige Ermittlungen und tauchen in die Vergangenheit von Merete Lynggaard ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikolaj Lie Kaas (Carl Mørck) Sonja Richter (Merete Lynggaard) Fares Fares (Assad) Mikkel Boe Følsgaard (Uffe Lynggaard) Søren Pilmark (Marcus Jacobsen) Troels Lyby (Hardy) Michael Brostrup (Børge Bak) Originaltitel: Kvinden i buret Regie: Mikkel Nørgaard Drehbuch: Nikolaj Arcel Kamera: Eric Kress Musik: Patrik Andrén, Uno Helmersson, Johan Söderqvist Altersempfehlung: ab 16

