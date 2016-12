Schweiz 1 20:10 bis 22:20 Show 25 Jahre Arosa Humor-Festival CH 2016 2016-12-17 02:45 Stereo HDTV Merken Das Arosa Humor-Festival hat national und international einen hohen Stellenwert errungen. Seit 25 Jahren treffen sich hier die renommiertesten Comedians. SRF 1 feiert das Jubiläum des traditionsreichen Festivals in einer grossen Samstagabendsendung. Gastgeberin ist Sandra Studer. Erinnerungen an grosse Momente, an unvergessliche Augenblicke und einmalige Auftritte - viele Highlights, die den Alltag vergessen lassen, manchmal auch zum Denken anregen und zeigen, dass Humor zeitlos sein kann. Sandra Studer unterhält sich mit Gästen, Künstlerinnen und Künstlern, welche die vergangenen 25 Jahre des Humor-Festivals mitgeprägt haben. Schliesslich wird der Best Act Arosa vergeben, eine Auszeichnung, bei der nicht nur die Jury das Sagen hat, sondern auch das Publikum mitreden kann. Gäste in der Sendung sind Jürg Randegger (Cabaret Rotstift), Nadia Sieger (Ursus & Nadeschkin), Michael Elsener, Oropax, Marco Tschirpke, Stéphanie Berger, Rob Spence und andere. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sandra Studer Gäste: Gäste: Jürg Randegger (Cabaret Rotstift), Nadia Sieger (Ursus & Nadeschkin), Michael Elsener, Oropax, Marco Tschirpke, Stéphanie Berger, Rob Spence Originaltitel: 25 Jahre Arosa Humor-Festival