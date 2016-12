Nick 02:25 bis 02:50 Comedyserie Clarissa Guter Rat ist teuer USA 1994 Merken Clarissa hat in letzter Zeit beinahe unendlich viele Ideen und Meinungen zu allem Möglichen. Sie beschließt, dieses Talent professionell zu nutzen. Daher übernimmt sie die Ratgeberseite in der Schülerzeitung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melissa Joan Hart (Clarissa Darling) Jason Zimbler (Ferguson Darling) Elizabeth Hess (Janet Darling) Joe O'Connor (Marshall Darling) Sean O'Neal (Sam Anders) Originaltitel: Clarissa Explains It All Regie: Liz Plonka, Chuck Venson, Carl Lauton, Kenneth Frankel, Maureen Thorp Drehbuch: Mitchell Kriegman, Alexa Junge, Patricia Marx, Tim Burns

