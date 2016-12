Nick 22:50 bis 23:50 Serien Misfits Angriff der Zombies GB 2011 Merken Seth ist zwar in Kelly verliebt, aber trotzdem träumt er immer noch davon, Shannon zurückzubekommen, die aber nun leider tot unter der Erde liegt. Da wird ihm zufällig die Superkraft angeboten, Tote wieder zum Leben zu erwecken. Und Curtis kommt mit einem Problem zu ihm. Curtis will sich nicht mehr in Melissa verwandeln können, denn er ist von sich selber schwanger geworden. Seth bietet ihm an, das in Ordnung zu bringen, wenn er Shannon wieder zum Leben erweckt. Curtis steigt auf den Deal ein, auch wenn er weiß, dass Kelly Seth dann verlieren wird. Und weil das so gut läuft mit dem zum Leben wieder erwecken, lässt er auch den überfahrenen Kater Mister Miggles wieder auferstehen. Doch diese Sache mit dem wieder auferstehen hat einen Haken. Alle wieder Auferstandenen sind Zombies. Und Zombies kann man nicht heilen, man kann sie nur töten. Und damit setzt eine ziemliche Tötungswelle an. der Nachbar von Seth muss dran glauben, das Frauchen von Mister Miggles und zum Schluss eine ganze Cheerleader-Truppe aus dem Gemeindezentrum. Aber unsere Truppe leistet ganze Arbeit und es gelingt ihr, alle Zombies zu töten. Wirklich alle? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Gilgun (Rudy Wade) Iwan Rheon (Simon Bellamy) Lauren Socha (Kelly Bailey) Nathan Stewart-Jarrett (Curtis Donovan) Antonia Thomas (Alisha Daniels) Matthew McNulty (Seth) Charlene McKenna (Shannon Speers) Originaltitel: Misfits Regie: William Sinclair Drehbuch: Howard Overman Kamera: Felix Wiedemann Musik: Vince Pope

