Nick 17:10 bis 17:45 Kinderserie Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Santas kleine Harpers USA 2014 Merken Da die Vierlinge ihre Weihnachtsgeschenke herausfinden wollten, müssen sie zur Strafe im Laden helfen. Zumindest können sie so Geld für ihr Lieblingsgeschenk sammeln. Zwar läuft es nicht nach Plan, aber am Ende feiern alle ein fröhliches Weihnachtsfest. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lizzy Greene (Dawn Harper) Casey Simpson (Ricky Harper) Mace Coronel (Dicky Harper) Aidan Gallagher (Nicky Harper) Allison Munn (Anne Harper) Brian Stepanek (Tom Harper) Gabrielle Elyse (Josie) Originaltitel: Nicky, Ricky, Dicky & Dawn Regie: Shannon Flynn Drehbuch: Natalie Barbrie, Tim Brenner Kamera: Russell Griffin Musik: Chris Alan Lee, Scott Clausen Altersempfehlung: ab 6