TNT Film 01:20 bis 03:00 Komödie Meine teuflischen Nachbarn USA 1989 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bruce Dern und Rick Ducommun sind überzeugen als paranoide Nachbarn, die Tom Hanks immer Tiefer in ihre Wahnvorstellungen hineinziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Ray Peterson) Bruce Dern (Mark Rumsfield) Carrie Fisher (Carol Peterson) Rick Ducommun (Art Weingartner) Corey Feldman (Ricky Butler) Wendy Schaal (Bonnie Rumsfield) Henry Gibson (Dr. Werner Klopek) Originaltitel: The 'Burbs Regie: Joe Dante Drehbuch: Dana Olsen Kamera: Robert Stevens Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16

