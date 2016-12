TNT Film 13:10 bis 15:00 Drama Crazy for you - Liebe auf der Ringermatte USA 1985 Nach einer Vorlage von Terry Davis 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der ehrgeizige, aber schüchterne 18-jährige Louden Swain geht in Spokane, Washington, in die Highschool und hat zwei große Ziele im Leben: Er will unbedingt der beste Ringer im Staat Washington werden, was sein Vater für unmöglich hält. Und zweitens will er unter allen Umständen das Herz der hübschen Carla gewinnen, in die er sich unsterblich verliebt hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Matthew Modine (Louden Swain) Linda Fiorentino (Carla) Michael Schoeffling (Kuch) Ronny Cox (Loudens Vater) Harold Sylvester (Tanneran) Charles Hallahan (Trainer) J.C. Quinn (Elmo) Originaltitel: Vision Quest Regie: Harold Becker Drehbuch: Darryl Ponicsan Kamera: Owen Roizman Musik: Tangerine Dream Altersempfehlung: ab 12