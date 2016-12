N24 Doku 02:05 bis 02:45 Dokumentation Mehr als nur Schnaps - Hochprozentiges aus Deutschland D 2016 Merken Wenn ein alkoholisches Getränk mit Deutschland in Verbindung gebracht wird, dann Bier. Doch mittlerweile tragen selbst Spirituosen wie Gin, Wodka oder Whisky das Siegel "Made in Germany". Regionale Zutaten und nachhaltige Rezepturen sorgen hierzulande für den perfekten Tropfen. Die N24-Reportage stellt Deutschlands berühmteste Destillen vor und zeigt, warum sie ihren ausländischen Konkurrenten in nichts nachstehen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mehr als nur Schnaps - Hochprozentiges aus Deutschland

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 347 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 162 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 107 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 77 Min.