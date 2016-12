N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Schneefräsen im Test: Welche Maschine eignet sich am besten für den Hausgebrauch? Schneefräsen im Test: Welche Maschine eignet sich am besten für den Hausgebrauch? D 2015 Merken Sie ist angeblich die Wunderwaffe gegen große Schneemassen. Aber lohnt sich die Anschaffung einer Schneefräse für Zuhause? "Welt der Wunder" hat drei Modelle auf Herz und Nieren getestet - von günstig bis teuer. Außerdem: Energiewende - mit Mühlenkraft zum energieautarken Hotel. Stollen, Lebkuchen, Spekulatius und Co. - welche Weihnachtsleckerei ist die größte Kalorienbombe? Und: Typisch blond - was ist dran an dem Klischee? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder

