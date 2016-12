Servus TV 00:40 bis 02:50 Filme Foxcatcher USA 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Free-TV-Premiere: Mark (Channing Tatum) und David Schultz (Mark Ruffalo) gehören zu den erfolgreichsten Ringern der USA, beide konnten Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 1984 gewinnen. Eines Tages erhalten die Brüder ein Angebot des exzentrischen Multi-Millionärs Du Pont (Steve Carell). Sie sollen Mitglieder des Foxcatcher-Teams werden, das auf dem Anwesen Du Ponts für die kommenden Ringer-Weltmeisterschaften und Olympischen Spiele trainiert. Im Gegensatz zu David nimmt der jüngere Mark den Vorschlag an. Trotz anfänglicher Erfolge gestaltet sich die Beziehung zwischen dem jungen Ringer und dem eigenwilligen Sportmäzen Du Pont immer problematischer. Um seinen Bruder beiseite zu stehen, beschließt nun auch David, dem Foxcatcher-Team beizutreten. Doch das verschärft die Spannungen im Trainingscamp zusätzlich, bis es schließlich zu einer folgenschweren Auseinandersetzung mit Du Pont kommt. Das mit vielen Auszeichnungen und Preisen versehene Sportdrama "Foxcatcher" beruht auf einer wahren Begebenheit, die von dem US-Ringer Mark Schultz ausführlich in seiner Autobiografie geschildert wird. Regisseur Bennett Miller ("Capote", "Moneyball") nutzt die Buchvorlage zu einer intensiven Charakterstudie, die weit über das Sportler-Milieu hinausgeht. Vor dem Hintergrund eines komplexen Beziehungsgeflechts werden die drei Hauptbeteiligten verwickelt in ein tragisches Spiel aus Herrschaft und Unterwerfung, maßloser Selbstüberschätzung und grausamer Realität. Sowohl Channing Tatum (Mark Schultz) als auch Mark Ruffalo (David Schultz) meistern ihren Rollen mit Bravour. Den egomanischen Millionärssohn aus der Du Pont-Familie spielt ebenso brillant Steve Carell. Bennett Miller bekam für seinen Film auf dem Filmfestival in Cannes den Preis für die beste Regie verliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Carell (John du Pont) Channing Tatum (Mark Schultz) Mark Ruffalo (David Schultz) Sienna Miller (Nancy Schultz) Vanessa Redgrave (Jean du Pont) Anthony Michael Hall (Jack) Guy Boyd (Henry Beck) Originaltitel: Foxcatcher Regie: Bennett Miller Drehbuch: E. Max Frye, Dan Futterman Kamera: Greig Fraser Musik: Rob Simonsen Altersempfehlung: ab 12

