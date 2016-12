Servus TV 22:50 bis 00:40 Filme James Dean Ein Leben auf der Überholspur USA 2001 2016-12-17 02:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach seinem High-School-Abschluss beschließt James Dean (James Franco), Schauspieler zu werden. Er beginnt eine Ausbildung bei James Whitmore, der von seinem Talent angetan ist und ihn ermutigt, nach New York zu gehen. Dort lernt Dean jedoch zunächst die harten Seiten des Schauspielerdaseins kennen und bleibt ohne Engagement. Aber der angehende Hollywood-Star lässt sich nicht unterkriegen. Regisseur Mark Rydell inszenierte mit "James Dean - Ein Leben auf der Überholspur" ein detailfreudiges Biopic, das neben der Schauspiellegende auch die Privatperson James Dean vorstellt. James Franco in der Hauptrolle spielt so großartig, dass er für seine Leistung mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franco (James Dean) Michael Moriarty (Winton Dean) Valentina Cervi (Pier Angeli) Enrico Colantoni (Elia Kazan) Edward Herrmann (Raymond Massey) Joanne Linville (Hedda Hopper) John Pleshette (Billy Rose) Originaltitel: James Dean Regie: Mark Rydell Drehbuch: Israel Horovitz Kamera: Robbie Greenberg Musik: John C. Frizzell Altersempfehlung: ab 6

