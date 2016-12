Servus TV 11:30 bis 12:23 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1978 Stereo 16:9 HDTV Merken James und Helen Herriot haben geheiratet. Auf ihren Flitterwochen muss James jedoch auf allen umliegenden Farmen Tests durchführen. Als Belohnung für sein Engagement bietet ihm Farnon die Partnerschaft in der Praxis an. Außerdem dürfen er und Helen solange bei Farnon wohnen, bis sie sich eine eigene Wohnung leisten können. Helen beginnt daraufhin, sich im Haus und der Praxis nützlich zu machen. Indes bereitet sich Tristan auf die Wiederholung seines Examens vor. Und da Farnon diesmal unbedingt will, dass Tristan besteht, übernimmt er dessen Vorbereitung höchst persönlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Carol Drinkwater (Helen Alderson) Mary Hignett (Mrs. Hall) Andrew Crawford (Angus Grier) Molly Weir (Mrs. Burns) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Terence Dudley Drehbuch: James Herriot, Johnny Byrne Musik: Johnny Pearson

