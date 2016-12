Sat.1 22:30 bis 00:35 Actionfilm Beverly Hills Cop III USA 1994 2016-12-17 02:15 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Razzia in einer Autowerkstatt geht gründlich daneben. Axel Foleys Vorgesetzter wird getötet, die Gangster können entkommen. Eine Spur führt Foley nach Beverly Hills, Schauplatz seiner letzten spektakulären Erfolge. Er kann den Sicherheitschef des Vergnügungsparks, Ellis DeWald, als Killer identifizieren, als ihm aber niemand glaubt, geht der ungewöhnliche Cop den Fall wieder einmal auf seine Weise an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Det. Axel Foley) Judge Reinhold (Det. Sgt. William 'Billy' Rosewood) Hector Elizondo (Jon Flint) Theresa Randle (Janice) Timothy Carhart (Ellis De Wald) Bronson Pinchot (Serge) John Saxon (Orris Sanderson) Originaltitel: Beverly Hills Cop III Regie: John Landis Drehbuch: Steven E. de Souza Kamera: Mac Ahlberg Musik: Nile Rodgers Altersempfehlung: ab 16

