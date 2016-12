Sat.1 17:30 bis 18:00 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Liebe, die den Atem raubt D 2012 16:9 HDTV Merken Kommissarin Alexandra Rietz findet am Seeufer die Leiche einer jungen Frau - erstickt mit einer Plastiktüte und halbnackt. Das Sperma mehrerer Männer wird bei ihr sichergestellt. Mit der Unterstützung von Kommissar Grass will Alexandra Rietz um jeden Preis herausfinden, was der jungen Frau in der kalten Winternacht passiert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grassl, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz