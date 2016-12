Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein: Bürgermeister Wöller, im Nebenberuf Autohändler, will Gebrauchtwagen an ein Drittweltland verscherbeln und geht prompt einem Betrüger auf den Leim. Um zu retten, was zu retten ist, muss er schnellstens nach Afrika. Dorthin will auch Schwester Hanna, allerdings aus ganz uneigennützigen Motiven, versucht sie doch, eine auseinandergerissene Familie wieder zusammenzuführen. Gemeinsam besuchen sie Schwester Lotte, die in Nigeria eine Schule für afrikanische Waisenkinder leitet. Lotte soll ihnen weiterhelfen, steht aber selbst vor einem Berg ungelöster Probleme. - Janina Hartwig und Jutta Speidel stehen im Mittelpunkt dieses humorvollen Specials der beliebten Serie "Um Himmels Willen". Auf seine unnachahmliche Art verkörpert Fritz Wepper einmal mehr die Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. In Google-Kalender eintragen