SWR 11:10 bis 11:40 Dokumentation Die Glasmacher - Die Dorotheenhütte in Wolfach D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Dorotheenhütte in Wolfach im Kinzigtal ist die letzte Glashütte im Schwarzwald mit einer eigenen Glasproduktion. Ihre Besonderheit ist die Kombination aus hochwertigem Handwerk und High-Tech-Produktion. Innovative Schmelztechniken und Geräte gehen Hand in Hand mit überliefertem Wissen. Die Dorotheenhütte produziert mundgeblasenes Bleiglas. Besondere Kunstfertigkeit erfordert dabei die Überfangtechnik aus mehreren farbigen Materialien, Kristallschliff und Gravur. Manche der angebotenen Gläser werden nur noch sehr selten in Deutschland hergestellt. Daher hat die Hütte viele prominente Kunden, wie das dänische Königshaus oder die Landesregierung von Baden Württemberg. Viele Jahrhunderte lang arbeiteten im Schwarzwald unzählige Glashütten, als es hier die nötigen Rohstoffe und noch genug Holz für die Öfen gab. Im Mittelalter waren die Rezepturen streng geheim. Auf ihrem Verrat stand die Todesstrafe. 1947 hatten zwei Geschäftsleute aus Hamburg die Idee, an die Geschichte anzuknüpfen. Arbeitslose Glasbläser aus Deutschland und gut ausgebildete Glasmacher aus Portugal bauten nach dem Krieg eine große und erfolgreiche Produktion in Wolfach auf. Hier war der einzige Ort Deutschlands mit einer direkten Busverbindung nach Lissabon in den 1950er Jahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Glasmacher - Die Dorotheenhütte in Wolfach

