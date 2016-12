SWR 08:30 bis 08:45 Bildungsprogramm Unser Wetter: Golfstrom D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Von der Ostküste Mittelamerikas über Kuba und Florida erreicht der Golfstrom irgendwann Europa. Tausende Kilometer durch heiße Regionen haben die Meeresströmung aufgeheizt. Diese Wärme gibt der Strom nun ab. Ohne diese Fernheizung wäre es auf den britischen Inseln, in Skandinavien oder in Deutschland fünf bis zehn Grad kälter. Welche "Motoren" den Golfstrom antreiben und wie er sich auf Wetter und Klima auswirkt, untersucht Sven Plöger unter anderem in Norwegen und Grönland. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Unser Wetter