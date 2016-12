Kabel1 Doku 23:30 bis 00:30 Magazin Das Doku Magazin - täglich mehr verstehen Riesenwellen: "Kaventsmann", "Drei Schwestern" und die "Weiße Wand" / Skigymnasium: Christophorus-Schule in Berchtesgaden / Elektroschrottplatz Afrika: Eine Spurensuche mit erschreckendem Ergebnis D 2016 16:9 HDTV Merken Riesenwellen: "Kaventsmann", "Drei Schwestern" und die "Weiße Wand" / Skigymnasium: Christophorus-Schule in Berchtesgaden / Elektroschrottplatz Afrika: Eine Spurensuche mit erschreckendem Ergebnis In Google-Kalender eintragen Moderation: Annika de Buhr Originaltitel: Das Doku Magazin - täglich mehr verstehen

Jetzt im TV Darts Live

Sport

Sport1 20:00 bis 00:00

Seit 226 Min. Das Supertalent

Show

RTL 20:15 bis 00:00

Seit 211 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 166 Min. Orcs

Actionfilm

Tele 5 22:01 bis 23:48

Seit 105 Min.