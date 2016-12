Kabel1 Doku 20:15 bis 21:10 Dokumentation David Attenborough - Mein Leben in der Wildnis Von damals bis heute GB 2011 2016-12-24 11:10 Merken David Attenborough kehrt zurück an die Orte, an denen während seiner Laufbahn als Tierfilmer die beeindruckendsten Aufnahmen entstanden. So zeigt das Filmmaterial, wie er sich einem Komodowaran nähert und mit Delphinen schwimmt. In Borneo erinnert er sich an die Herausforderung, in einer Fledermaushöhle zu filmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Attenborough: 60 Years in the Wild Regie: Miles Barton Kamera: Gavin Thurston, Mike Fox Musik: Ben Salisbury

