Dokumentation Reisen auf eigene Gefahr Südkorea NL 2014 Während im Norden Koreas die Einwohner ihr Dasein in einer totalitären Diktatur fristen, regiert in Südkorea der Kapitalismus. Tom erlebt eine extrem leistungsorientierte Gesellschaft. Um sich die teuren Geschäfte, edlen Restaurants und die ein oder andere Schönheits-OP leisten zu können, muss der Südkoreaner hart arbeiten. Die Folgen: Burn-Out, Alkoholabhängigkeit, Depression. Moderation: Tom Waes Originaltitel: Difficult Destinations