Kabel1 Doku 05:25 bis 06:10 Dokumentation Mysterien im Museum Lachgas und eine Höllenmaschine USA 2010 2016-12-17 11:50 16:9 HDTV Merken Don Wildman erfährt heute, wie ein Schulbus in einen der größten Kidnapping-Fälle der amerikanischen Geschichte verwickelt wurde und lüftet das Geheimnis hinter einer Handvoll vermeintlich unscheinbarer Steine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum

