RTL II 02:10 bis 02:50 Mysteryserie The Walking Dead Nach Osten USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Klammheimlich verlässt Carol Alexandria und versetzt die Bewohner der Schutzzone in helle Aufregung. Rick und Morgan wollen ihre Spur aufnehmen, sind aber erfolglos. Auch eine kleine Gruppe rund um Daryl will Carol finden und setzt sich dabei selbst einer tödlichen Gefahr aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Michael E. Satrazemis Drehbuch: Channing Powell Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

