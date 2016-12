RTL II 22:20 bis 23:15 Mysteryserie The Walking Dead Keine Gleise USA 2016 2016-12-17 01:30 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Die Gruppe macht sich große Sorgen um die Zukunft. Doch sie stellen sich ihrem Alltag und starten zwei weitere Erkundungstouren. Während Eugene und Abraham sich zu einer geheimen Mission aufmachen, begeben sich Daryl, Rosita und Denise auf den Weg zu einer noch nicht geplünderten Apotheke. Wird der Einsatz gelingen oder wartet eine weitere Gefahr auf das Trio? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Alrick Riley Drehbuch: Matthew Negrete Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

