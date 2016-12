RTL II 20:15 bis 21:15 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Der Weg der Züchtigung USA, GB 2013 2016-12-17 03:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Königsmund beruft Tywin Lennister eine Sitzung ein und überträgt seinem Sohn Tyrion Lennister eine neue Verantwortung als Schatzmeister, was Tyrion gar nicht gefällt. Jon Schnee wird von den Wildlingen inzwischen zu dem gewaltigen Berg "Die Faust der ersten Menschen" gebracht. Daenerys Targaryen trifft sich in Astapor mit den Sklavenhändlern, um mit ihnen einen Handel abzuschließen. Unterdessen trifft auch der gefangene Jaime Lennister mit seinen Entführern eine Abmachung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Nikolaj Waldau (Jaime Lennister) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Originaltitel: Game of Thrones Regie: David Benioff Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Matthew Jensen Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 343 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 153 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 83 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 73 Min.