RTL II 07:05 bis 09:30 Komödie Vier lieben dich USA 1996 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Bauingenieur Doug ist gestresst: Seine Familie und sein zeitintensiver Job wachsen ihn über den Kopf. Da erhält er das Angebot eines geheimnisvollen Wissenschaftlers, sich klonen zu lassen. Doug nimmt an und genießt fortan das Leben, während Doug 2 für ihn zur Arbeit geht. Um auch mehr Zeit für die Familie zu haben entsteht Doug 3, der sich künftig mehr um Dougs frustrierte Frau Laura kümmern soll. Diese darf von den Klonen natürlich nichts erfahren! Die Situation gerät außer Kontrolle, als der überarbeite Doug 2 sich ohne Dougs wissen erneut klonen lässt und so Doug 4 entsteht. Da jeder der geklonten Dougs eine eigene Persönlichkeit entwickelt beginnt Laura zu ahnen, dass mit ihrem Mann etwas nicht stimmen kann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Keaton (Doug Kinney) Andie MacDowell (Laura Kinney) Zack Duhame (Zack Kinney) Katie Schlossberg (Jennifer Kinney) Harris Yulin (Dr. Leeds) Richard Masur (Del King) Eugene Levy (Vic) Originaltitel: Multiplicity Regie: Harold Ramis Drehbuch: Chris Miller, Mary Hale, Lowell Ganz, Babaloo Mandel Kamera: László Kovács Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 6